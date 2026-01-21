Скидки
Потапова перед матчем с Соболенко рассказала, что играет на AO-2026 со сломанным пальцем

55-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова высказалась о выходе в третий круг Australian Open — 2026, а также раскрыла, что играет на турнире со сломанным пальцем. У теннисистки заклеен указательный палец левой руки.

В третьем круге AO-2026 экс-россиянка сыграет с лидером мирового рейтинга WTA белоруской Ариной Соболенко.

«Арина моя хорошая подруга, я её очень люблю. После каждого нашего матча я узнавала что-то новое, поэтому с нетерпением жду продолжения.

Мне нечего терять, я в третьем круге. Я сделала всё, что могла, у меня сломан палец. Но я всё ещё получаю удовольствие от тенниса. Постараюсь выйти на корт и показать себя с лучшей стороны», — приводит слова Потаповой Punto de Break.

