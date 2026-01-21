Потапова перед матчем с Соболенко рассказала, что играет на AO-2026 со сломанным пальцем
55-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова высказалась о выходе в третий круг Australian Open — 2026, а также раскрыла, что играет на турнире со сломанным пальцем. У теннисистки заклеен указательный палец левой руки.
В третьем круге AO-2026 экс-россиянка сыграет с лидером мирового рейтинга WTA белоруской Ариной Соболенко.
Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 03:00 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
55
Анастасия Потапова
А. Потапова
«Арина моя хорошая подруга, я её очень люблю. После каждого нашего матча я узнавала что-то новое, поэтому с нетерпением жду продолжения.
Мне нечего терять, я в третьем круге. Я сделала всё, что могла, у меня сломан палец. Но я всё ещё получаю удовольствие от тенниса. Постараюсь выйти на корт и показать себя с лучшей стороны», — приводит слова Потаповой Punto de Break.
