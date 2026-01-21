Скидки
Даниил Медведев, AO-2026: результаты матчей 21 января, следующий соперник, путь до титула

Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев провёл второй матч в основной сетке Открытого чемпионата Австралии — 2026 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Даниила Медведева.

Результаты Даниила Медведева на Australian Open — 2026:

1/64 финала: Даниил Медведев (Россия) — Йеспер де Йонг (Нидерланды) – 7:5, 6:2, 7:6 (7:2).

1/32 финала: Даниил Медведев (Россия) – Кентен Алис (Франция) – 6:7 (9:11), 6:3, 6:4, 6:2.

Следующий матч на Australian Open – 2026:

1/16 финала: Даниил Медведев (Россия) – Фабиан Марожан (Венгрия);

Возможная сетка Даниила Медведева на Australian Open — 2026:

1/8 финала: Лёнер Тьен (США, 25);

1/4 финала: Александр Зверев (Германия);

полуфинал: Карлос Алькарас (Испания);

финал: Янник Синнер (Италия).

Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является итальянец Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

