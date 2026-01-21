Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко: я не хочу говорить о политике

Арина Соболенко: я не хочу говорить о политике
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила о нежелании обсуждать политические проблемы на турнирах на фоне комментариев украинских теннисисток о её политической позиции.

«Я уже много об этом говорила. Я хочу мира, и, если бы я могла что-то изменить, я бы это сделала, но я здесь ради тенниса. Это теннисный турнир, и я не хочу говорить о политике», — сказала Соболенко на пресс-конференции Australian Open.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.

Материалы по теме
Олейникова: чувство, будто живу рядом с опасными людьми. Я говорю, например, о Соболенко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android