Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас рассказал, где планирует сделать татуировку в случае победы на Australian Open

Алькарас рассказал, где планирует сделать татуировку в случае победы на Australian Open
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, где он планирует сделать татуировку в случае победы на Открытом чемпионате Австралии – 2026.

– Ты уже определился, где сделаешь татуировку с кенгуру, если одержишь победу на турнире? На руке, груди, ноге?
– Не знаю точно, но думаю будет на ноге. Думаю, на правой. Она будет рядом с татуировкой с Уимблдона, они будут отлично смотреться вместе, – сказал Алькарас в интервью Eurosport.

Карлос Алькарас уже имеет на своём теле татуировки в честь титулов, завоёванных на «Ролан Гаррос» (Эйфелева башня), Уимблдоне (клубника) и US Open (статуя Свободы/Бруклинский мост и дата первого завоёванного титула на турнире).

Материалы по теме
Мирра с «баранкой» взяла 1-ю партию во 2-м круге AO! Бублик тоже в сете от победы. LIVE!
Live
Мирра с «баранкой» взяла 1-ю партию во 2-м круге AO! Бублик тоже в сете от победы. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android