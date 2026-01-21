Алькарас рассказал, где планирует сделать татуировку в случае победы на Australian Open

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, где он планирует сделать татуировку в случае победы на Открытом чемпионате Австралии – 2026.

– Ты уже определился, где сделаешь татуировку с кенгуру, если одержишь победу на турнире? На руке, груди, ноге?

– Не знаю точно, но думаю будет на ноге. Думаю, на правой. Она будет рядом с татуировкой с Уимблдона, они будут отлично смотреться вместе, – сказал Алькарас в интервью Eurosport.

Карлос Алькарас уже имеет на своём теле татуировки в честь титулов, завоёванных на «Ролан Гаррос» (Эйфелева башня), Уимблдоне (клубника) и US Open (статуя Свободы/Бруклинский мост и дата первого завоёванного титула на турнире).