Теннис

Андреева — Саккари: россиянка с «баранкой» взяла первый сет во втором круге AO-2026

Андреева — Саккари: россиянка с «баранкой» взяла первый сет во втором круге AO-2026
Комментарии

Сегодня, 21 января, в Мельбурне проходит очередной день Открытого чемпионата Австралии — 2026. В эти минуты восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева играет с гречанкой Марией Саккари (53-й номер рейтинга WTA) во втором круге.

Первый сет встречи завершился со счётом 6:0 в пользу Андреевой. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Мария Саккари.

Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 11:10 МСК
Мария Саккари
53
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
0
6
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.

