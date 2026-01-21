Андреева — Саккари: россиянка с «баранкой» взяла первый сет во втором круге AO-2026
Сегодня, 21 января, в Мельбурне проходит очередной день Открытого чемпионата Австралии — 2026. В эти минуты восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева играет с гречанкой Марией Саккари (53-й номер рейтинга WTA) во втором круге.
Первый сет встречи завершился со счётом 6:0 в пользу Андреевой. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Мария Саккари.
Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 11:10 МСК
53
Мария Саккари
М. Саккари
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|
7
Мирра Андреева
М. Андреева
Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.
