Мирра Андреева повторила уникальное достижение Анны Курниковой на Australian Open

Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева выиграла два сета подряд на Australian Open — 2026 с разгромным счётом 6:0. Она взяла под ноль третью партию в первом круге против хорватки Донны Векич, затем первую в матче второго круга с гречанкой Марией Саккари.

Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой со времён россиянки Анны Курниковой, которой удалось выиграть два сета кряду с «баранкой» в одиночном разряде на Australian Open. Курниковой это достижение покорилось в 2000 году.

На момент написания новости матч Андреевой и Саккари продолжается. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию этой встречи.