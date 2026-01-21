Мирра Андреева повторила уникальное достижение Анны Курниковой на Australian Open
Поделиться
Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева выиграла два сета подряд на Australian Open — 2026 с разгромным счётом 6:0. Она взяла под ноль третью партию в первом круге против хорватки Донны Векич, затем первую в матче второго круга с гречанкой Марией Саккари.
Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 11:10 МСК
53
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
7
Мирра Андреева
М. Андреева
Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой со времён россиянки Анны Курниковой, которой удалось выиграть два сета кряду с «баранкой» в одиночном разряде на Australian Open. Курниковой это достижение покорилось в 2000 году.
На момент написания новости матч Андреевой и Саккари продолжается. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию этой встречи.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 января 2026
-
12:28
-
12:19
-
12:12
-
12:07
-
11:38
-
11:36
-
11:26
-
11:19
-
11:08
-
11:06
-
10:54
-
10:46
-
10:30
-
10:21
-
10:17
-
10:12
-
10:07
-
09:56
-
09:43
-
09:43
-
09:29
-
09:21
-
09:12
-
09:05
-
08:58
-
08:45
-
08:31
-
08:02
-
07:59
-
07:48
-
07:17
-
07:00
-
06:49
-
06:34
-
06:04