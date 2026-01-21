Скидки
Мирра Андреева повторила уникальное достижение Анны Курниковой на Australian Open

Мирра Андреева повторила уникальное достижение Анны Курниковой на Australian Open
Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева выиграла два сета подряд на Australian Open — 2026 с разгромным счётом 6:0. Она взяла под ноль третью партию в первом круге против хорватки Донны Векич, затем первую в матче второго круга с гречанкой Марией Саккари.

Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 11:10 МСК
Мария Саккари
53
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		4
6 		6
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой со времён россиянки Анны Курниковой, которой удалось выиграть два сета кряду с «баранкой» в одиночном разряде на Australian Open. Курниковой это достижение покорилось в 2000 году.

На момент написания новости матч Андреевой и Саккари продолжается. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию этой встречи.

