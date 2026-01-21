Скидки
Александр Бублик — Мартон Фучович, результат матча 21 января 2026, счет 3:0, 2-й круг Australian Open – 2026

Бублик обыграл Фучовича и вышел в третий круг Australian Open — 2026
Комментарии

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в третий круг Australian Open – 2026, обыграв в матче второго круга венгра Мартона Фучовича (54-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:4, 7:5.

Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 09:55 МСК
Александр Бублик
10
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		6 7
5 		4 5
             
Мартон Фучович
54
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович

Теннисисты провели на корте 2 часа 14 минут. За время матча Бублик выполнил 12 подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать 5 из 13 брейк-пойнтов. Мартон Фучович сделал шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных за матч.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Александр Бублик сыграет с аргентинским теннисистом Томасом Мартином Этчеверри.

Сетка Australian open - 2026 в мужском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
