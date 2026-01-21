Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева вышла в третий круг Australian Open — 2026, с «баранкой» обыграв Саккари

Мирра Андреева вышла в третий круг Australian Open — 2026, с «баранкой» обыграв Саккари
Комментарии

Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2026. Во втором круге она одержала победу над гречанкой Марией Саккари (53-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:0, 6:4.

Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 11:10 МСК
Мария Саккари
53
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		4
6 		6
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Саккари один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в 1/8 финала Australian Open Мирра Андреева поборется с румынской теннисисткой Еленой-Габриэлой Русе.

Календарь женского Australian Open - 2026
Сетка женского Australian Open - 2026
Материалы по теме
Мирра Андреева повторила уникальное достижение Анны Курниковой на Australian Open
Материалы по теме
Мирра и Бублик вышли в 3-й круг AO! Медведев, Рублёв, Соболенко тоже победили. LIVE!
Live
Мирра и Бублик вышли в 3-й круг AO! Медведев, Рублёв, Соболенко тоже победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android