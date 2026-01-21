Мирра Андреева вышла в третий круг Australian Open — 2026, с «баранкой» обыграв Саккари

Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2026. Во втором круге она одержала победу над гречанкой Марией Саккари (53-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:0, 6:4.

Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Саккари один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в 1/8 финала Australian Open Мирра Андреева поборется с румынской теннисисткой Еленой-Габриэлой Русе.