Мирра Андреева вышла в третий круг Australian Open — 2026, с «баранкой» обыграв Саккари
Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2026. Во втором круге она одержала победу над гречанкой Марией Саккари (53-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:0, 6:4.
Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 11:10 МСК
53
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
7
Мирра Андреева
М. Андреева
Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Саккари один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
За выход в 1/8 финала Australian Open Мирра Андреева поборется с румынской теннисисткой Еленой-Габриэлой Русе.
