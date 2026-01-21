Александр Бублик впервые в карьере вышел в третий круг на Australian Open
10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик впервые в карьере вышел в третий круг на Australian Open. Это произошло после того, как казахстанский теннисист одержал победу над венгром Мартоном Фучовичем (54-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:4, 7:5.
Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 09:55 МСК
10
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7
|
|4
|5
54
Мартон Фучович
М. Фучович
Ранее Бублик трижды играл во втором круге Открытого чемпионата Австралии — в 2017, 2021 и 2022 годах. В 2017 году казахстанец проиграл тунисцу Малеку Жазири (2:6, 3:6, 5:7), в 2021 году он уступил сербу Душану Лайовичу (4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 3:6), а в сезоне-2022 Бублик не смог пройти француза Гаэля Монфиса (1:6, 0:6, 4:6).
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Александр Бублик сыграет с аргентинским теннисистом Томасом Мартином Этчеверри.
