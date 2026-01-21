Бублик отреагировал на первый в карьере выход в третий круг на Australian Open

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик отреагировал на первый в карьере выход в третий круг на Australian open. В матче второго круга турнира казахстанский теннисист обыграл венгра Мартона Фучовича со счётом 7:5, 6:4, 7:5.

«Впервые в карьере вышел в третий круг Australian Open! И впервые играл при таком ветре, просто ураган. Спасибо всем за поддержку!» – написал Бублик в своём телеграм-канале.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Александр Бублик сыграет с аргентинским теннисистом Томасом Мартином Этчеверри.

Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является итальянец Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.