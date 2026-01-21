Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бублик отреагировал на первый в карьере выход в третий круг на Australian Open

Бублик отреагировал на первый в карьере выход в третий круг на Australian Open
Комментарии

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик отреагировал на первый в карьере выход в третий круг на Australian open. В матче второго круга турнира казахстанский теннисист обыграл венгра Мартона Фучовича со счётом 7:5, 6:4, 7:5.

Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 09:55 МСК
Александр Бублик
10
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		6 7
5 		4 5
             
Мартон Фучович
54
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович

«Впервые в карьере вышел в третий круг Australian Open! И впервые играл при таком ветре, просто ураган. Спасибо всем за поддержку!» – написал Бублик в своём телеграм-канале.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Александр Бублик сыграет с аргентинским теннисистом Томасом Мартином Этчеверри.

Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является итальянец Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Материалы по теме
Мирра и Бублик вышли в 3-й круг AO! Медведев, Рублёв, Соболенко тоже победили. LIVE!
Live
Мирра и Бублик вышли в 3-й круг AO! Медведев, Рублёв, Соболенко тоже победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android