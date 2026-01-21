Бублик отреагировал на первый в карьере выход в третий круг на Australian Open
10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик отреагировал на первый в карьере выход в третий круг на Australian open. В матче второго круга турнира казахстанский теннисист обыграл венгра Мартона Фучовича со счётом 7:5, 6:4, 7:5.
Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 09:55 МСК
10
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7
|
|4
|5
54
Мартон Фучович
М. Фучович
«Впервые в карьере вышел в третий круг Australian Open! И впервые играл при таком ветре, просто ураган. Спасибо всем за поддержку!» – написал Бублик в своём телеграм-канале.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Александр Бублик сыграет с аргентинским теннисистом Томасом Мартином Этчеверри.
Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является итальянец Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.
