Норри вышел в третий круг АО-2026, где может сыграть со Зверевым
27-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри вышел в третий круг Australian Open – 2026, одержав победу над американцем Эмилио Навой (89-й номер рейтинга) в матче второго круга турнира. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5).
Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 09:50 МСК
89
Эмилио Нава
Э. Нава
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 3
|6
|6 5
|
|7 7
|4
|7 7
27
Кэмерон Норри
К. Норри
Теннисисты провели на корте 3 часа 20 минут. За время матча Норри выполнил пять подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать 4 из 19 брейк-пойнтов. Эмилио Нава сделал 19 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Кэмерон Норри сыграет с победителем встречи между немецким теннисистом Александром Зверевым и французом Александром Мюллером.
