Норри вышел в третий круг АО-2026, где может сыграть со Зверевым

27-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри вышел в третий круг Australian Open – 2026, одержав победу над американцем Эмилио Навой (89-й номер рейтинга) в матче второго круга турнира. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5).

Теннисисты провели на корте 3 часа 20 минут. За время матча Норри выполнил пять подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать 4 из 19 брейк-пойнтов. Эмилио Нава сделал 19 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Кэмерон Норри сыграет с победителем встречи между немецким теннисистом Александром Зверевым и французом Александром Мюллером.