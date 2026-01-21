Скидки
Теннис

Кэмерон Норри — Эмилио Нава, результат матча 21 января 2026, счет 3:1, 2-й круг Australian Open – 2026

Норри вышел в третий круг АО-2026, где может сыграть со Зверевым
Комментарии

27-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри вышел в третий круг Australian Open – 2026, одержав победу над американцем Эмилио Навой (89-й номер рейтинга) в матче второго круга турнира. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5).

Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 09:50 МСК
Эмилио Нава
89
США
Эмилио Нава
Э. Нава
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		6 3 6 6 5
6 		7 7 4 7 7
             
Кэмерон Норри
27
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

Теннисисты провели на корте 3 часа 20 минут. За время матча Норри выполнил пять подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать 4 из 19 брейк-пойнтов. Эмилио Нава сделал 19 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Кэмерон Норри сыграет с победителем встречи между немецким теннисистом Александром Зверевым и французом Александром Мюллером.

Сетка Australian open - 2026 в мужском одиночном разряде
Календарь Australian open - 2026 в мужском одиночном разряде
