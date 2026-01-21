«Слава богу, нам не понадобился третий сет». Андреева — о победе над Саккари на АО-2026

Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу в матче второго круга Australian Open – 2026 над гречанкой Марией Саккари. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:4.

– Когда нахожусь на корте, то, конечно же, не жалею соперника, но после того, как выиграла первые 6-0, я немного потеряла концентрацию. И тогда я почувствовала, что она начинает играть намного агрессивнее: идёт на свои удары, идёт к сетке, создаёт давление. В этот момент я сказала себе: «Мирра, если ты ничего не предпримешь, если не начнёшь играть агрессивнее, если будешь просто ждать её ошибки, это ни к чему хорошему не приведёт». И тогда я буквально заставила себя снова действовать активно, атаковать. Слава богу, третий сет нам не понадобился.

– Мне кажется, вы отлично справились с давлением во втором сете.

– Да, на самом деле я немного удивлена, что смогла оставаться спокойной во втором сете. Не знаю, сколько очков подряд она выиграла: 40-15 на её подаче, потом она выигрывает мою подачу 40-0, потом снова 40-0 на своей. Я подумала: «Всё, это явно не мой день». К тому же болельщики из Греции были очень активными и шумными сегодня. Поэтому я очень горжусь собой, что сумела сосредоточиться, оставаться спокойной и победить, – сказала Андреева в интервью Eurosport.

За выход в 1/8 финала Australian Open Мирра Андреева поборется с румынской теннисисткой Еленой-Габриэлой Русе.