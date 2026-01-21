Мирра Андреева, AO-2026: результаты матчей 21 января, следующий соперник, путь до титула

Сегодня, 21 января, седьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева провела матч второго круга турнира «Большого шлема» Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Мирры Андреевой до титула.

Результаты Мирры Андреевой на Australian Open — 2026:

1/64 финала: Мирра Андреева — Донна Векич (Хорватия) — 4:6; 6:3; 6:0.

1/32 финала: Мирра Андреева — Мария Саккари (Греция) — 6:0, 6:4.

Следующий матч на Australian Open – 2026:

1/16 финала: Мирра Андреева — Елена-Габриэла Русе

Возможная сетка Мирры Андреевой на Australian Open — 2026: