Мирра Андреева, AO-2026: результаты матчей 21 января, следующий соперник, путь до титула
Сегодня, 21 января, седьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева провела матч второго круга турнира «Большого шлема» Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Мирры Андреевой до титула.

Результаты Мирры Андреевой на Australian Open — 2026:

  • 1/64 финала: Мирра Андреева — Донна Векич (Хорватия) — 4:6; 6:3; 6:0.
  • 1/32 финала: Мирра Андреева — Мария Саккари (Греция) — 6:0, 6:4.

Следующий матч на Australian Open – 2026:

  • 1/16 финала: Мирра Андреева — Елена-Габриэла Русе

Возможная сетка Мирры Андреевой на Australian Open — 2026:

  • 1/8 финала: Элина Свитолина (Украина);
  • 1/4 финала: Кори Гауфф (США);
  • полуфинал: Арина Соболенко (Беларусь);
  • финал: Ига Швёнтек (Польша).
