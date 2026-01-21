18-летняя Мирра Андреева одержала 30-ю победу в карьере на турнирах «Большого шлема»
Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева выиграла 30-й матч в своей карьере на турнирах «Большого шлема». Сегодня, 21 января, Андреева обыграла гречанку Марию Саккари во втором круге Australian Open — 2026 со счётом 6:0, 6:4.
Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 11:10 МСК
53
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
7
Мирра Андреева
М. Андреева
Лучший результат Андреевой в карьере на ТБШ пришёлся на «Ролан Гаррос» — 2024. Тогда она дошла до полуфинала. Первую же победу на мэйджоре россиянка одержала на «Ролан Гаррос» — 2023 в возрасте 16 лет. На Australian Open Андреева пока что не проходила дальше четвёртого круга.
За выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии Мирра Андреева поборется с румынской теннисисткой Еленой-Габриэлой Русе.
