18-летняя Мирра Андреева одержала 30-ю победу в карьере на турнирах «Большого шлема»

Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева выиграла 30-й матч в своей карьере на турнирах «Большого шлема». Сегодня, 21 января, Андреева обыграла гречанку Марию Саккари во втором круге Australian Open — 2026 со счётом 6:0, 6:4.

Лучший результат Андреевой в карьере на ТБШ пришёлся на «Ролан Гаррос» — 2024. Тогда она дошла до полуфинала. Первую же победу на мэйджоре россиянка одержала на «Ролан Гаррос» — 2023 в возрасте 16 лет. На Australian Open Андреева пока что не проходила дальше четвёртого круга.

За выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии Мирра Андреева поборется с румынской теннисисткой Еленой-Габриэлой Русе.