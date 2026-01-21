«Хорошо, что была рядом с туалетом». Андреева рассказала, как её напугала Кончита Мартинес

Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о забавном способе подготовки к матчу второго круга Australian Open – 2026 со своим тренером Кончитой Мартинес. Андреева одержала победу над гречанкой Марией Саккари со счётом 6:0, 6:4.
– Твой тренер, Кончита Мартинес, играла с тобой в догонялки перед матчем в раздевалке. Насколько важно иметь такие весёлые и непринуждённые отношения перед выходом на корт?
– Думаю, это важно. Сегодня сработало отлично. На самом деле я даже не поняла, что она за мной гонится — я её слегка коснулась и рванула в раздевалку к туалету, а она внезапно меня испугала. Я подумала: «Ну, хорошо, что я нахожусь рядом с туалетом» (смеётся). Она пыталась меня немного встряхнуть, разогреть перед матчем. Но мне точно это помогает — иметь такие отношения, не быть слишком серьёзной и немного повеселиться перед игрой, – сказала Андреева в интервью на корте после матча второго круга.
