«Я её не знаю». Шнайдер ответила украинке, раскритиковавшей её участие на турнире в России

22-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер отреагировала на критику украинки Александры Олейниковой по поводу участия игроков на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге в конце 2025 года.

— Вчера украинская теннисистка осудила россиян, которые играли выставочные матчи, проспонсированные «Газпромом». Что ответите на это?

— Мы были в туре весь год, я редко видела родных. Моей единственной мотивацией сыграть в Санкт-Петербурге было навестить семью, показать отличный теннис для болельщиков, которые весь год поддерживали меня, болели за нас. Если у меня есть такая возможность, я ею воспользуюсь.

— Она также говорила о вашем интервью, в котором вы говорили, что хотели встретиться с Путиным.

— Честно, я без понятия, что она сказала. Я её не знаю, не думаю, что она меня знает. Мы с Миррой провели вместе отличный сезон, серебро Олимпиады – это потрясающее достижение. Вот и всё. Мне нечего тут прокомментировать, — сказала Шнайдер на пресс-конференции.