Матчи вечерней сессии Australian Open — 2026 прерваны из-за дождя

Некоторые матчи вечерней сессии Australian Open – 2026 были прерваны из-за сильного дождя, который пошёл в Мельбурне. На турнире продолжаются лишь встречи на аренах, оснащённых крышами.

Из-за непогоды были остановлены встречи:

Каролина Мухова (Чехия) – Алексия Паркс (США) – 4:6, 6:4, 4:2;

Магдалена Френх (Польша) – Жасмин Паолини (Италия) – 1:4;

Кэмерон Норри (Великобритания) – Эмилио Нава (США) – 6:1, 7:6 (7:3), 4:6, 6:6 (4:3)

Под закрытой крышей продолжаются матчи:

Фрэнсис Тиафо (США) – Франсиско Комесанья (Аргентина);

Алекс де Минор (Австралия) – Хамад Меджедович (Сербия);

Александр Зверев (Германия) – Александр Мюллер (Франция).

Открытый чемпионат Австралии проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими победителями соревнований в одиночных разрядах являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.

