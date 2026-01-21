«Каждый говорит что хочет». Андрей Рублёв — о словах украинки о россиянах

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением относительно критики украинки Александры Олейниковой по поводу участия игроков на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге в конце 2025 года.

«Не знаю, что сказать. Полагаю, каждый может говорить то, что он хочет, для этого интервью и нужны. Ты делишься своими чувствами, мыслями», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Андрей Рублёв встретится с 21-й ракеткой мира аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло. Матчи Australian Open — 2026 проходят с 18 января по 1 февраля