Даниил Медведев высказал мнение о российских теннисистах, сменивших гражданство

Чемпион US Open — 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о сменивших спортивное гражданство игроках.

— Многие российские игроки поменяли спортивное гражданство в прошлом году. Сами не думали над этим и понимаете ли, что двигало этими игроками?

— На 100% понимаю и уважаю. Ты можешь это сделать, в спорте даже, наверное, легче это сделать, чем обычным людям. Я никогда не задумывался о смене гражданства. Считаю, важно, где ты родился. Политика и всё остальное – это другое. Никогда не рассматривал такой вариант, но многие игроки поменяли гражданство, и я спокойно к этому отношусь, мы дружим. Это их выбор, — сказал Медведев на пресс-конференции на Australian Open.