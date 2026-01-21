Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев высказал мнение о российских теннисистах, сменивших гражданство

Даниил Медведев высказал мнение о российских теннисистах, сменивших гражданство
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о сменивших спортивное гражданство игроках.

— Многие российские игроки поменяли спортивное гражданство в прошлом году. Сами не думали над этим и понимаете ли, что двигало этими игроками?
— На 100% понимаю и уважаю. Ты можешь это сделать, в спорте даже, наверное, легче это сделать, чем обычным людям. Я никогда не задумывался о смене гражданства. Считаю, важно, где ты родился. Политика и всё остальное – это другое. Никогда не рассматривал такой вариант, но многие игроки поменяли гражданство, и я спокойно к этому отношусь, мы дружим. Это их выбор, — сказал Медведев на пресс-конференции на Australian Open.

Материалы по теме
«Не думал о смене гражданства. Важно, где ты родился». Медведев — после второго круга АО
«Не думал о смене гражданства. Важно, где ты родился». Медведев — после второго круга АО
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android