Карлос Алькарас, AO-2026: результаты матчей 21 января, следующий соперник, путь до титула

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас провёл второй матч в основной сетке Открытого чемпионата Австралии — 2026 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

Результаты Карлоса Алькараса на Australian Open — 2026:

1/64 финала: Карлос Алькарас (Испания) — Адам Уолтон (Австралия) — 6:3, 7:6, 6:2;

1/32 финала: Карлос Алькарас (Испания) — Янник Ханфман (Германия) – 7:6 (7:4), 6:3, 6:2.

Следующий матч на Australian Open – 2026:

1/16 финала: Карлос Алькарас (Испания) – Корентен Муте (Франция).

Возможная сетка до титула:

1/8 финала: Алехандро Давидович-Фокина (Испания);

1/4 финала: Алекс де Минор (Австралия);

полуфинал: Александр Зверев (Германия);

финал: Янник Синнер (Италия).

Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.