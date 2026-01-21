Скидки
Александр Зверев — Александр Мюллер, результат матча 21 января 2026, счет 3:1, 2-й круг Australian Open – 2026

Зверев в четырёх сетах обыграл Мюллера в матче второго круга Australian Open — 2026
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг Australian Open – 2026, обыграв француза Александра Мюллера (52-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 4:6, 6:3, 6:4.

Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 11:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		4 6 6
3 		6 3 4
             
Александр Мюллер
52
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер

Теннисисты провели на корте 3 часа 3 минуты. За время матча Зверев выполнил 18 подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать 6 из 16 брейк-пойнтов. Александр Мюллер сделал в игре четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Александр Зверев сыграет с британским теннисистом Кэмероном Норри.

Сетка AUstralian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
