Зверев в четырёх сетах обыграл Мюллера в матче второго круга Australian Open — 2026
Поделиться
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг Australian Open – 2026, обыграв француза Александра Мюллера (52-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 4:6, 6:3, 6:4.
Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 11:10 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|6
|6
|
|6
|3
|4
52
Александр Мюллер
А. Мюллер
Теннисисты провели на корте 3 часа 3 минуты. За время матча Зверев выполнил 18 подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать 6 из 16 брейк-пойнтов. Александр Мюллер сделал в игре четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Александр Зверев сыграет с британским теннисистом Кэмероном Норри.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 января 2026
-
15:33
-
15:25
-
15:14
-
15:05
-
14:50
-
14:45
-
14:45
-
14:40
-
14:12
-
14:09
-
14:07
-
14:00
-
13:40
-
13:27
-
13:17
-
13:16
-
13:01
-
12:56
-
12:44
-
12:28
-
12:19
-
12:12
-
12:07
-
11:38
-
11:36
-
11:26
-
11:19
-
11:08
-
11:06
-
10:54
-
10:46
-
10:30
-
10:21
-
10:17
-
10:12