Андрей Ольховский: Андреева поставила Саккари жёсткую стенку и уверенно выиграла
Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский прокомментировал игру российской теннисистки Мирры Андреевой в матче второго круга Australian Open – 2026 с гречанкой Марией Саккари (6:0, 6:4).

Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 11:10 МСК
Мария Саккари
53
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		4
6 		6
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Мирра уверенно выиграла. Саккари наошибалась, но сделать темп, сыграть стабильно и без ошибок — это тоже мастерство высокого класса. Саккари пыталась атаковать, но Мирра поставила жёсткую стенку и сама переходила в контратаки. По игре было ощущение, что Андреева выступает стабильно.

Если игра есть, «баранка» складывается по ходу матча. Самое главное, что после «баранки», несмотря на расслабленность в начале второго сета, собралась и на высоком уровне отыграла остаток», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

