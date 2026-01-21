Андрей Ольховский: Андреева поставила Саккари жёсткую стенку и уверенно выиграла

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский прокомментировал игру российской теннисистки Мирры Андреевой в матче второго круга Australian Open – 2026 с гречанкой Марией Саккари (6:0, 6:4).

«Мирра уверенно выиграла. Саккари наошибалась, но сделать темп, сыграть стабильно и без ошибок — это тоже мастерство высокого класса. Саккари пыталась атаковать, но Мирра поставила жёсткую стенку и сама переходила в контратаки. По игре было ощущение, что Андреева выступает стабильно.

Если игра есть, «баранка» складывается по ходу матча. Самое главное, что после «баранки», несмотря на расслабленность в начале второго сета, собралась и на высоком уровне отыграла остаток», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.