Де Минор обыграл Меджедовича во втором круге Australian Open — 2026
Поделиться
Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в третий круг Australian Open – 2026, обыграв в матче второго круга серба Хамада Меджедовича (90-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:2, 6:1.
Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 11:15 МСК
90
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|2
|1
|
|6
|6
|6
6
Алекс де Минор
А. де Минор
Теннисисты провели на корте 3 часа 4 минуты. За время матча де Минор выполнил 12 подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать 7 из 21 брейк-пойнта. Хамад Меджедович сделал 19 эйсов, допустил 11 двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Алекс де Минор сыграет с победителем встречи между американцем Фрэнсисом Тиафо и аргентинским теннисистом Франсиско Комесаньей.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 января 2026
-
14:45
-
14:45
-
14:40
-
14:12
-
14:09
-
14:07
-
14:00
-
13:40
-
13:27
-
13:17
-
13:16
-
13:01
-
12:56
-
12:44
-
12:28
-
12:19
-
12:12
-
12:07
-
11:38
-
11:36
-
11:26
-
11:19
-
11:08
-
11:06
-
10:54
-
10:46
-
10:30
-
10:21
-
10:17
-
10:12
-
10:07
-
09:56
-
09:43
-
09:43
-
09:29