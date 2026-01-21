Де Минор обыграл Меджедовича во втором круге Australian Open — 2026

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в третий круг Australian Open – 2026, обыграв в матче второго круга серба Хамада Меджедовича (90-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:2, 6:1.

Теннисисты провели на корте 3 часа 4 минуты. За время матча де Минор выполнил 12 подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать 7 из 21 брейк-пойнта. Хамад Меджедович сделал 19 эйсов, допустил 11 двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Алекс де Минор сыграет с победителем встречи между американцем Фрэнсисом Тиафо и аргентинским теннисистом Франсиско Комесаньей.