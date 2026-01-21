Скидки
Алекс де Минор — Хамад Меджедович, результат матча 21 января 2026, счет 3:1, 2-й круг Australian Open – 2026

Де Минор обыграл Меджедовича во втором круге Australian Open — 2026
Комментарии

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в третий круг Australian Open – 2026, обыграв в матче второго круга серба Хамада Меджедовича (90-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:2, 6:1.

Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 11:15 МСК
Хамад Меджедович
90
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 7 		2 2 1
6 5 		6 6 6
             
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Теннисисты провели на корте 3 часа 4 минуты. За время матча де Минор выполнил 12 подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать 7 из 21 брейк-пойнта. Хамад Меджедович сделал 19 эйсов, допустил 11 двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Алекс де Минор сыграет с победителем встречи между американцем Фрэнсисом Тиафо и аргентинским теннисистом Франсиско Комесаньей.

Сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Календарь Australuan Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Комментарии
