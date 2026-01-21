Медведев: есть люди, которые редко дают интервью и проезжаются по туру. Был бы осторожнее

Чемпион US Open — 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём отношении к подкастам от бывших профессиональных теннисистов.

— В последнее время многие бывшие игроки начали вести подкасты, а вы любите формат интервью. Хотели бы тоже сделать подкаст и кого бы пригласили на него или какие темы бы выбрали?

— Наверное, нет, однако всё зависит от обстоятельств. Кто-то начинает записывать подкасты сам, кто-то – с помощью других людей. Но, наверное, нет… Ну, лет через пять после того, как завершу карьеру — кто знает? Однако первые лет пять хотел бы посвятить семье и вещам, которые люблю. Подкасты в эту категорию пока не входят. А потом – кто знает? Но пока таких мыслей у меня не было.

— Хотели бы говорить о теннисе?

— Не уверен, это путь с подвохом. Я не слушаю подкасты, однако короткие отрывки попадаются. Я в этом плане уважаю Роддика, он никогда не наезжает на игроков, всегда очень уважительно высказывается. А есть другие ребята, которые уже редко дают интервью, может, раз в год. И они проезжаются по всему туру. Я бы лично с этим был поосторожнее, поэтому и говорю, что, может, не стал бы обсуждать теннис. Не хочу быть человеком, который после завершения карьеры говорит: «Да они вообще не умеют играть, в мои времена были Алькарас, Синнер, сейчас же какие-то любители». Надеюсь, таким я не буду, а если и буду, то не буду давать интервью, — сказал Медведев на пресс-конференции на Australian Open.