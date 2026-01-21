Ольховский: когда надо, Медведев и Рублёв дожимают — это очень важный фактор

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский поделился мнением об игре российских теннисистов Андрея Рублёва и Даниила Медведева на Australian Open — 2026.

«У Рублёва под небольшим вопросом был четвёртый сет, где он вёл 5:4 и подавал, упустив матчбол с тремя двойными ошибками. Всё равно хочу отметить, что Медведев и Рублёв играют уверенно в решающий момент. Когда надо, они дожимают. Это очень важный фактор, который необходим на высочайшем уровне.

Слабинки в матче с сильнейшими не проходят. Нужно стабильно играть на высоком уровне. Если с этими соперниками это прошло, то с сильными так не получится. На мой взгляд, если давать какие-то шансы сопернику, свободные очки, то могут просто не простить. Ребятам нужно играть цепко за каждый мяч. В оправдание этих ошибок хочу сказать, что очень сложно держать концентрацию на протяжении пяти сетов. Турнир идёт две недели — можно набирать форму и делать выводы из прошлых матчей», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Рублёв и Медведев вышли в третий круг соревнований. Андрей сыграет в 1/16 финала с аргентинцем Франсиско Серундоло, а Даниил поспорит за выход в 1/8 турнира с венгром Фабианом Марожаном.