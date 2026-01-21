Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф ответила на вопрос о состоянии США в период президентства Дональда Трампа

Кори Гауфф ответила на вопрос о состоянии США в период президентства Дональда Трампа
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф оценила состояние США в период первого года президентства Дональда Трампа.

«Я надеюсь, что в будущем в нашей стране будет больше мира и больше доброты в общении друг с другом на разные темы. Конечно, я довольно открыто выражала свои чувства. Сейчас я чувствую себя немного уставшей, говоря об этом, потому что быть чернокожей женщиной в этой стране и сталкиваться с трудностями, даже в интернете, видеть, как страдают маргинализированные сообщества… и понимать, что я могу только делать пожертвования и публично высказываться. Я стараюсь изо всех сил это делать. Но надеюсь, что со временем мы сможем достичь иного состояния и будем двигаться вперёд», — сказала Гауфф на пресс-конференции на Australian Open.

Материалы по теме
«Я её не знаю». Шнайдер ответила украинке, раскритиковавшей её участие на турнире в России
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android