«Подружиться с Австралией — непростая задача». Бублик — о выходе в дебютный 3-й круг на AO

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал первый в карьере выход в третий круг на Australian Open.

— Вы преодолели здесь своё проклятие второго круга… значит ли это, что вы наконец-то подружились с Австралией?

— Ну… подружиться с Австралией — это непростая задача, но я учусь. Сегодня за меня переживали несколько болельщиков, и я очень благодарен за это, — сказал Бублик в послематчевом интервью.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Александр Бублик сыграет с аргентинским теннисистом Томасом Мартином Этчеверри.

Действующим победителем Australian Open является итальянец Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.