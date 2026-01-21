Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Бублик: раньше мне нравилось есть фастфуд, пить колу. Сейчас нет

Александр Бублик: раньше мне нравилось есть фастфуд, пить колу. Сейчас нет
Комментарии

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал об изменении в своём подходе к подготовке к турнирам. За последний год Бублик выиграл пять титулов ATP и дебютировал в топ-10 рейтинга ATP.

«Раньше мне нравилось есть фастфуд, пить колу, а сейчас нет, потому что это мой выбор. То же с менталкой. Сейчас мне нравится придерживаться ритма, хорошо спать, проводить время с семьёй, а не тусоваться где-то. Это естественный процесс. Вы говорите о потраченных годах… Если смотреть с нынешней перспективы, так может показаться.

Но я был счастлив и делал то, что считал нужным, осознавая последствия. Я был прагматичен и понимал, что если я это делаю, то не буду способен стабильно быть в топ-20. Я всю карьеру был 32-м, 35-м, 27-м и так далее. Но я отдавал себе отчёт в этом – я был счастлив, у меня жена, тогда ещё девушка, ребёнок, я делал что хочу, и всё ещё настоящий игрок, из топ-50, доходил до финалов, мог и титул выиграть. Я был счастлив и, оглядываясь назад, не стал бы ничего менять», — сказал Бублик на пресс-конференции на Australian Open.

Материалы по теме
«Подружиться с Австралией — непростая задача». Бублик — о выходе в дебютный 3-й круг на AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android