Александр Бублик: раньше мне нравилось есть фастфуд, пить колу. Сейчас нет

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал об изменении в своём подходе к подготовке к турнирам. За последний год Бублик выиграл пять титулов ATP и дебютировал в топ-10 рейтинга ATP.

«Раньше мне нравилось есть фастфуд, пить колу, а сейчас нет, потому что это мой выбор. То же с менталкой. Сейчас мне нравится придерживаться ритма, хорошо спать, проводить время с семьёй, а не тусоваться где-то. Это естественный процесс. Вы говорите о потраченных годах… Если смотреть с нынешней перспективы, так может показаться.

Но я был счастлив и делал то, что считал нужным, осознавая последствия. Я был прагматичен и понимал, что если я это делаю, то не буду способен стабильно быть в топ-20. Я всю карьеру был 32-м, 35-м, 27-м и так далее. Но я отдавал себе отчёт в этом – я был счастлив, у меня жена, тогда ещё девушка, ребёнок, я делал что хочу, и всё ещё настоящий игрок, из топ-50, доходил до финалов, мог и титул выиграть. Я был счастлив и, оглядываясь назад, не стал бы ничего менять», — сказал Бублик на пресс-конференции на Australian Open.