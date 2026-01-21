Скидки
«Пришлось стартовать полностью готовой». Андреева — о сетке на АО-2026

«Пришлось стартовать полностью готовой». Андреева — о сетке на АО-2026
Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поделилась мнением о своей сетке на Australian Open – 2026, отметив, что у неё не было возможности привыкнуть к турниру в первых кругах соревнований.

«Когда я увидела сетку, подумала: «Вау, это не самый лёгкий вариант», ведь Донна [Векич] и Мария [Саккари] — потрясающие игроки. Они очень опытные и играют агрессивно. Так что честно говоря, я не уверена, что это помогло как-то сосредоточиться с самого начала турнира. Скорее это только немного усилило нервозность. Как только увидела сетку, подумала: «Ну что ж, поехали» (улыбается).

Если говорить серьёзно, думаю, это помогает выйти на корт на 100% с самого первого матча. Иногда хочется немного разогреться и привыкнуть к турниру, но здесь у меня не было такой возможности. Пришлось стартовать полностью готовой», – сказала Андреева в интервью на корте после матча второго круга.

Андреева стартовала на турнире матчем с хорватской теннисисткой Донной Векич (4:6, 6:3, 6:0), а во втором круге была сильнее экс третьей ракетки мира гречанки Марии Саккари (6:0, 6:4). В 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026 российская теннисистка сыграет с румынкой Еленой-Габриэлой Русе (79-й номер рейтинга).

Сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
