«Естественный процесс». Бублик поразмышлял, где может оказаться через пять лет

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик предположил, как может сложиться его будущее в теннисе.

«Не знаю, каким будет Александр Бублик ещё через пять лет – буду ли я так же нацелен или даже ещё больше. Может, яне захочу ездить на какие-то турниры, потому что буду хотеть побольше быть дома. Это естественный процесс и учёба на собственных ошибках. Важно оставаться цельным, не разваливаться на части, потому что кто-то скажет, что так будет правильно, надо стиснуть зубы и пахать.

Да, хорошо, если это принесёт успех, а если нет? Мы видели столько примеров ребят, которые завершили карьеру в моём возрасте. Это очень грустно. Вот он сегодня играет со мной, а на следующий год уже тренер. Для меня это показатель того, что человек принимает решение больше не делать то, что ему не нравится. Значит, больше не хочет играть. Я уважаю, когда люди сами принимают решения», — сказал Бублик на пресс-конференции на Australian Open.