Главная Теннис Новости

Фрэнсис Тиафо — Франсиско Комесанья, результат матча 21 января 2026, счет 3:1, 2-й круг Australian Open – 2026

Тиафо в четырёх сетах одолел Комесанью и вышел в третий круг AО-2026
Комментарии

34-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел в третий круг Australian Open – 2026, обыграв аргентинца Франсиско Комесанью (68-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3, 4:6, 6:2.

Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 12:45 МСК
Фрэнсис Тиафо
34
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 6
4 		3 6 2
             
Франсиско Комесанья
68
Аргентина
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья

Теннисисты провели на корте 3 часа 5 минут. За время матча Тиафо выполнил семь подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать 5 из 17 брейк-пойнтов. Франсиско Комесанья выполнил в игре 15 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Фрэнсис Тиафо сыграет с австралийцем Алексом де Минором.

Открытый чемпионат Австралии – 2026 проходит с 18 января по 1 февраля.

Сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
