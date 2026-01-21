Тиафо в четырёх сетах одолел Комесанью и вышел в третий круг AО-2026

34-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел в третий круг Australian Open – 2026, обыграв аргентинца Франсиско Комесанью (68-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3, 4:6, 6:2.

Теннисисты провели на корте 3 часа 5 минут. За время матча Тиафо выполнил семь подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать 5 из 17 брейк-пойнтов. Франсиско Комесанья выполнил в игре 15 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Фрэнсис Тиафо сыграет с австралийцем Алексом де Минором.

Открытый чемпионат Австралии – 2026 проходит с 18 января по 1 февраля.