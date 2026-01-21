Тиафо в четырёх сетах одолел Комесанью и вышел в третий круг AО-2026
34-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел в третий круг Australian Open – 2026, обыграв аргентинца Франсиско Комесанью (68-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3, 4:6, 6:2.
Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 12:45 МСК
34
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|4
|6
|
|3
|6
|2
68
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья
Теннисисты провели на корте 3 часа 5 минут. За время матча Тиафо выполнил семь подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать 5 из 17 брейк-пойнтов. Франсиско Комесанья выполнил в игре 15 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Фрэнсис Тиафо сыграет с австралийцем Алексом де Минором.
Открытый чемпионат Австралии – 2026 проходит с 18 января по 1 февраля.
