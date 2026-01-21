Даниил Медведев оценил своего соперника по третьему кругу Australian Open — 2026

Чемпион US Open — 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о венгре Фабиане Марожане, с которым встретится в третьем круге Australian Open — 2026.

«Я довольно хорошо его знаю, он ведь уже два года в туре. Мы пару раз вместе тренировались, играли друг против друга. Это сильный игрок, может побеждать теннисистов из топ-10. Нужно быть готовым к тяжёлому матчу, мне надо показать лучший уровень, чтобы постараться его обыграть», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Медведев и Марожан играли против друг друга два раза на турнирах ATP. Даниил ведёт по личным встречам 2-0.