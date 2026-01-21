Даниил Медведев оценил своего соперника по третьему кругу Australian Open — 2026
Чемпион US Open — 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о венгре Фабиане Марожане, с которым встретится в третьем круге Australian Open — 2026.
Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 03:00 МСК
12
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
47
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
«Я довольно хорошо его знаю, он ведь уже два года в туре. Мы пару раз вместе тренировались, играли друг против друга. Это сильный игрок, может побеждать теннисистов из топ-10. Нужно быть готовым к тяжёлому матчу, мне надо показать лучший уровень, чтобы постараться его обыграть», — сказал Медведев на пресс-конференции.
Медведев и Марожан играли против друг друга два раза на турнирах ATP. Даниил ведёт по личным встречам 2-0.
