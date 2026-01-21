Скидки
Главная Теннис Новости

Australian Open — 2026, женщины, одиночный разряд: результаты четвёртого игрового дня

Australian Open — 2026, женщины, одиночный разряд: результаты четвёртого игрового дня
В ночь с 20 на 21 января состоялись матчи второго круга Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков четвёртого игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Второй круг. Частичные результаты 21 января:

  • Элина Свитолина (Украина, 12) – Линда Климовичова (Польша, Q) — 7:5, 6:1.
  • Диана Шнайдер (Россия, 23) – Талия Гибсон (Австралия, WC) — 3:6, 7:5, 6:3.
  • Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Чжосюань Бай (Китай, Q) — 6:3, 6:1.
  • Юлия Путинцева (Казахстан) – Эльза Жакемо (Франция) — 6:1, 6:2.
  • Кори Гауфф (США, 3) – Ольга Данилович (Сербия) — 6:2, 6:2.
  • Полина Кудерметова (Узбекистан) – Клара Таусон (Дания, 14) — 3:6, 6:3, 5:7.
  • Анастасия Потапова (Австрия) – Эмма Радукану (Великобритания, 28) — 7:6 (7:3), 6:2.
  • Магдалена Френх (Польша) – Жасмин Паолини (Италия, 7) — 2:6, 3:6.
  • Мирра Андреева (Россия, 8) – Мария Саккари (Греция) — 6:0, 6:4.
Календарь женского Australian Open - 2026
Сетка женского Australian Open - 2026
