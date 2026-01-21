Australian Open — 2026, женщины, одиночный разряд: результаты четвёртого игрового дня

В ночь с 20 на 21 января состоялись матчи второго круга Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков четвёртого игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Второй круг. Частичные результаты 21 января:

Элина Свитолина (Украина, 12) – Линда Климовичова (Польша, Q) — 7:5, 6:1.

Диана Шнайдер (Россия, 23) – Талия Гибсон (Австралия, WC) — 3:6, 7:5, 6:3.