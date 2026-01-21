Медведев занимает четвёртое место по количеству побед в матчах на ТБШ с 2016 года
Чемпион US Open — 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев занимает четвёртое место по количеству побед на турнирах «Большого шлема» с 2016 года, сообщает Opta Ace. Медведев одержал 91-ю победу, обыграв в матче второго круга Australian Open – 2026 француза Кентена Алиса со счётом 6:7 (9:11), 6:3, 6:4, 6:2.
Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 04:50 МСК
12
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|6
|
|3
|4
|2
83
Кентен Алис
К. Алис
Лидером по данному статистическому показателю является серб Новак Джокович. В его активе 191 победа на турнирах «Большого шлема» с 2016 года. На втором месте находится испанец Рафаэль Надаль (116), третьим идёт немец Александр Зверев (113). Замыкает пятёрку лидеров итальянец Янник Синнер (88).
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Даниил Медведев сыграет с венгерским теннисистом Фабианом Марожаном.
