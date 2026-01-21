Скидки
Теннис

«Придаёт уверенности». Андреева — о влиянии победы в Аделаиде на игру на АО-2026

«Придаёт уверенности». Андреева — о влиянии победы в Аделаиде на игру на АО-2026
Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как влияет на её игру на Australian Open – 2026 недавняя победа на турнире в Аделаиде. Андреева вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв греческую теннисистку Марию Саккари со счётом 6:0, 6:4.

Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 11:10 МСК
Мария Саккари
53
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		4
6 		6
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

– Насколько победа на турнире в Аделаиде повлияла на твою уверенность на Australian Open? Помогает ли она справляться с давлением?
– В каком-то смысле помогает. Конечно, сыграть отличную неделю перед стартом «Большого шлема» очень полезно. Это придаёт уверенности, я чувствовала себя отлично на корте. Конечно, здесь немного другие условия — ветер сильнее, нет крыши, но всё равно это помогает войти в игровой ритм. И ты знаешь, что соперники будут сложными с самого первого матча.

Знаю про статистику, что победители Аделаиды неплохо выступают здесь, в Мельбурне, но не собираюсь зацикливаться на этом. Просто буду подходить к каждому матчу отдельно, посмотрим, сработает ли эта статистика для меня, – сказала Андреева в интервью на корте после матча второго круга.

Что творит Мирра! Разгромила экс третью ракетку мира, второй раз кряду оформив «баранку»
Что творит Мирра! Разгромила экс третью ракетку мира, второй раз кряду оформив «баранку»
