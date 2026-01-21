«Придаёт уверенности». Андреева — о влиянии победы в Аделаиде на игру на АО-2026

Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как влияет на её игру на Australian Open – 2026 недавняя победа на турнире в Аделаиде. Андреева вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв греческую теннисистку Марию Саккари со счётом 6:0, 6:4.

– Насколько победа на турнире в Аделаиде повлияла на твою уверенность на Australian Open? Помогает ли она справляться с давлением?

– В каком-то смысле помогает. Конечно, сыграть отличную неделю перед стартом «Большого шлема» очень полезно. Это придаёт уверенности, я чувствовала себя отлично на корте. Конечно, здесь немного другие условия — ветер сильнее, нет крыши, но всё равно это помогает войти в игровой ритм. И ты знаешь, что соперники будут сложными с самого первого матча.

Знаю про статистику, что победители Аделаиды неплохо выступают здесь, в Мельбурне, но не собираюсь зацикливаться на этом. Просто буду подходить к каждому матчу отдельно, посмотрим, сработает ли эта статистика для меня, – сказала Андреева в интервью на корте после матча второго круга.