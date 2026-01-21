Australian Open — 2026, мужчины, одиночный разряд: результаты четвёртого игрового дня

Сегодня, 21 января, состоялись очередные матчи второго круга Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными результатами четвёртого игрового дня.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026, второй круг. Результаты на 21 января (частично):

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Янник Ханфман (Германия) – 7:6 (7:4), 6:3, 6:2;

Александр Зверев (Германия, 3) – Александр Мюллер (Франция) – 6:3, 4:6, 6:3, 6:4;

Алекс де Минор (Австралия, 6) – Хамад Меджедович (Сербия) – 6:7 (5:7), 6:2, 6:2, 6:1;

Жайме Фария (Португалия, Q) – Андрей Рублёв (Россия, 13) – 4:6, 3:6, 6:4, 5:7;

Александр Бублик (Казахстан, 10) – Мартон Фучович (Венгрия) – 7:5, 6:4, 7:5;

Даниил Медведев (Россия, 11) – Кентен Алис (Франция) – 6:7 (9:11), 6:3, 6:4, 6:2;

Лёнер Тьен (США, 25) – Александр Шевченко (Казахстан) – 6:2, 5:7, 6:1, 6:0;

Франсиско Серундоло (Аргентина, 18) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – 6:3, 6:2, 6:1;

Райлли Опелка (США) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 14) – 3:6, 6:7 (3:7), 7:5, 6:4, 4:6.

Со всеми результатами матчей вы можете ознакомиться на «Чемпионате».