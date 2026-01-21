Янчук: Мирре Андреевой по плечу Australian Open — победы её поджидают

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева может выиграть Australian Open — 2026.

«Мирра прибавила в физическом плане, развивается в мастерстве, поэтому её победы на старте Australian Open закономерны. Думаю, ей по плечу, если всё пойдёт нормально, любое место, включая победу в турнире, но, конечно, это не так просто. В её игре можно желать большего в плане темпа и скорости ударов. Та же Соболенко пока лучше в этих компонентах, поэтому это ориентир, в какую сторону развиваться.

Мирра достаточно стабильно, хорошо распоряжается мячом, видит игровую ситуацию. Можно надеяться уже в этом году на какие-то сюрпризы, на победы на «Большом шлеме», но если не в этом, то в следующем», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.