«Мог бы сыграть и лучше». Медведев — после победы над Алисом во втором круге AO-2026

12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил, что рад победе во втором круге турнира Australian Open — 2026 над французским спортсменом Кентеном Алисом, несмотря на то что мог показать более высокий уровень игры.
– Мог бы сыграть и лучше, но победа есть победа. По ходу матча я играл лучше, он действовал великолепно. Это важная победа, в прошлом году, когда соперники хорошо играли против меня на «Шлемах», я проигрывал. Поэтому рад, что удалось выиграть этот матч, перевернуть игру и наращивать свой уровень по ходу матча.
– Когда проиграли первый сет, появились мысли, что было здесь в прошлом году?
– Не особо. Не хотелось проигрывать первый сет, особенно на тай-брейке, а ведь я подавал на сет. Я сделал подачу – не хорошую и не плохую, а он мощно зарядил прямо по линии, потом ещё раз. Вот об этом я думал: «А можно ли было подать получше, и почему, чёрт побери, он попал по линии, а не чуть-чуть в аут?» Я пошёл сменил одежду, обычно это помогает перефокусироваться, понять, что сделать, чтобы выиграть матч. Счёт 0:1, это уже не изменить. Первый гейм в моём исполнении был так себе, он забрал мою подачу. Но всё равно я смог перевернуть игру и много раз после этого делал брейк, — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
