Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мог бы сыграть и лучше». Медведев — после победы над Алисом во втором круге AO-2026

«Мог бы сыграть и лучше». Медведев — после победы над Алисом во втором круге AO-2026
Комментарии

12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил, что рад победе во втором круге турнира Australian Open — 2026 над французским спортсменом Кентеном Алисом, несмотря на то что мог показать более высокий уровень игры.

Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 04:50 МСК
Даниил Медведев
12
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 9 		6 6 6
7 11 		3 4 2
             
Кентен Алис
83
Франция
Кентен Алис
К. Алис

– Мог бы сыграть и лучше, но победа есть победа. По ходу матча я играл лучше, он действовал великолепно. Это важная победа, в прошлом году, когда соперники хорошо играли против меня на «Шлемах», я проигрывал. Поэтому рад, что удалось выиграть этот матч, перевернуть игру и наращивать свой уровень по ходу матча.

– Когда проиграли первый сет, появились мысли, что было здесь в прошлом году?
– Не особо. Не хотелось проигрывать первый сет, особенно на тай-брейке, а ведь я подавал на сет. Я сделал подачу – не хорошую и не плохую, а он мощно зарядил прямо по линии, потом ещё раз. Вот об этом я думал: «А можно ли было подать получше, и почему, чёрт побери, он попал по линии, а не чуть-чуть в аут?» Я пошёл сменил одежду, обычно это помогает перефокусироваться, понять, что сделать, чтобы выиграть матч. Счёт 0:1, это уже не изменить. Первый гейм в моём исполнении был так себе, он забрал мою подачу. Но всё равно я смог перевернуть игру и много раз после этого делал брейк, — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Материалы по теме
Медведев — в 3-м круге AO! Даниил впервые за полтора года так далеко прошёл на «Шлемах»
Медведев — в 3-м круге AO! Даниил впервые за полтора года так далеко прошёл на «Шлемах»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android