Петрова выделила двух россиян, которые пройдут на Australian Open — 2026 дальше остальных

Бывшая третья ракетка мира и призёр Олимпийских игр Надежда Петрова считает, что российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева пройдут дальше остальных соотечественников на Открытом чемпионате Австралии — 2026.

«У всех наших мужчин непростая сетка на Australian Open. Даня Медведев поменял в конце прошлого сезона тренеров, видны его улучшения в игре. Скорее всего, Даня и Мирра Андреева пройдут дальше всех из наших спортсменов в Австралии», — сказала Петрова в интервью ТАСС.

Ранее Медведев и Андреева вышли в третий круг Australian Open. Соревнования проходят на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля.