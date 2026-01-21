Australian Open — 2026, мужчины, одиночный разряд: расписание пятого игрового дня

В ночь с 21 на 22 января продолжатся матчи второго круга Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными поединками пятого игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Второй круг. Частичное расписание на 22 января (время московское):

3:00. Карен Хачанов (Россия, 15) — Нишеш Басаваредди (США, Q).

3:30. Лоренцо Музетти (Италия, 5) — Лоренцо Сонего (Италия).

4:30. Бен Шелтон (США, 8) — Дэйн Суини (Австралия, Q).

5:30. Франческо Маэстрелли (Италия, Q) — Новак Джокович (Сербия, 4).

10:30. Вит Коприва (Чехия) — Тейлор Фриц (США, 9).