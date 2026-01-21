Скидки
Australian Open — 2026, мужчины, одиночный разряд: расписание пятого игрового дня

Australian Open — 2026, мужчины, одиночный разряд: расписание пятого игрового дня
Комментарии

В ночь с 21 на 22 января продолжатся матчи второго круга Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными поединками пятого игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Второй круг. Частичное расписание на 22 января (время московское):

  • 3:30. Лоренцо Музетти (Италия, 5) — Лоренцо Сонего (Италия).
  • 4:30. Бен Шелтон (США, 8) — Дэйн Суини (Австралия, Q).
  • 5:30. Франческо Маэстрелли (Италия, Q) — Новак Джокович (Сербия, 4).
  • 10:30. Вит Коприва (Чехия) — Тейлор Фриц (США, 9).
  • 11:00. Джеймс Дакворт (Австралия, WC) — Янник Синнер (Италия, 2).
Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
