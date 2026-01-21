Даниил Медведев оставил подпись на камере после победы в матче второго круга АО-2026
Чемпион US Open — 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оставил подпись на камере после победы в матче второго круга Australian Open – 2026 над французским теннисистом Кентеном Алисом. Встреча завершилась со счётом 6:7 (9:11), 6:3, 6:4, 6:2.
Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 04:50 МСК
12
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|6
|
|3
|4
|2
83
Кентен Алис
К. Алис
Фото: кадр из трансляции
«Не в пяти сетах», — оставил подпись Медведев после матча.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Медведев сыграет с венгерским теннисистом Фабианом Марожаном. Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является итальянец Янник Синнер. В финале турнира прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.
