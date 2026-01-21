Селиваненко: в игру Андреевой на Australian Open вернулись свежесть и позитивные эмоции
Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко оценил игру 18-летней российской теннисистки Мирры Андреевой на старте Australian Open — 2026.
Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 11:10 МСК
53
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
7
Мирра Андреева
М. Андреева
«Мирра Андреева пока уверенно продвигается вперёд по турнирной сетке в Мельбурне. В её игру вернулись свежесть и позитивные эмоции. Это видно и по её игре, и по настрою её бокса», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
Ранее Мирра Андреева вышла в третий круг Australian Open. Сегодня, 21 января, она обыграла гречанку Марию Саккари. Соревнования в женском одиночном разряде проходят на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля.
