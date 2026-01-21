Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Селиваненко: в игру Андреевой на Australian Open вернулись свежесть и позитивные эмоции

Селиваненко: в игру Андреевой на Australian Open вернулись свежесть и позитивные эмоции
Комментарии

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко оценил игру 18-летней российской теннисистки Мирры Андреевой на старте Australian Open — 2026.

Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 11:10 МСК
Мария Саккари
53
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		4
6 		6
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Мирра Андреева пока уверенно продвигается вперёд по турнирной сетке в Мельбурне. В её игру вернулись свежесть и позитивные эмоции. Это видно и по её игре, и по настрою её бокса», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее Мирра Андреева вышла в третий круг Australian Open. Сегодня, 21 января, она обыграла гречанку Марию Саккари. Соревнования в женском одиночном разряде проходят на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля.

Материалы по теме
Андреева набирает силу, Медведев возвращается. Чего ждать от Australian Open
Андреева набирает силу, Медведев возвращается. Чего ждать от Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android