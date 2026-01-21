Селиваненко: в игру Андреевой на Australian Open вернулись свежесть и позитивные эмоции

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко оценил игру 18-летней российской теннисистки Мирры Андреевой на старте Australian Open — 2026.

«Мирра Андреева пока уверенно продвигается вперёд по турнирной сетке в Мельбурне. В её игру вернулись свежесть и позитивные эмоции. Это видно и по её игре, и по настрою её бокса», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее Мирра Андреева вышла в третий круг Australian Open. Сегодня, 21 января, она обыграла гречанку Марию Саккари. Соревнования в женском одиночном разряде проходят на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля.