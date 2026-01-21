Australian Open — 2026, женщины, одиночный разряд: расписание пятого игрового дня
В ночь с 21 на 22 января продолжатся матчи второго круга Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными поединками пятого игрового дня соревнований.
Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Второй круг. Частичное расписание на 22 января (время московское):
- 3:00. Оксана Селехметьева (Россия) — Паула Бадоса (Испания, 25).
- 3:00. Эшлин Крюгер (США) — Мэдисон Киз (США, 9).
- 3:30. Джессика Пегула (США, 6) — Маккартни Кесслер (США).
- 5:00. Анна Калинская (Россия, 31) — Юлия Грабер (Австрия).
- 5:30. Катержина Синякова (Чехия) — Аманда Анисимова (США, 4).
- 8:30. Никола Бартунькова (Чехия) — Белинда Бенчич (Швейцария, 10).
- 9:00. Мари Боузкова (Чехия) — Ига Швёнтек (Польша, 2).
- 13:00. Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — Варвара Грачёва (Франция).
