Даниил Медведев опубликовал пост после выхода в третий круг Australian Open — 2026

Чемпион US Open — 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опубликовал пост после победы в матче второго круга Australian Open – 2026 над французским теннисистом Кентеном Алисом. Встреча завершилась со счётом 6:7 (9:11), 6:3, 6:4, 6:2.

«Переходим к следующему раунду», — написал Медведев на своей странице в социальных сетях.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Медведев сыграет с венгерским теннисистом Фабианом Марожаном. Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является итальянец Янник Синнер. В финале турнира прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.