Андреева — самый молодой игрок, который три раза подряд вышел в третий круг АО с 2007 года
Комментарии

18-летняя россиянка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой, которой удалось три раза подряд выйти в третий круг Открытого чемпионата Австралии с 2007 года. В 2007 году данного достижения удалось добиться чешской спортсменке Николь Вайдишовой.

Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 11:10 МСК
Мария Саккари
53
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		4
6 		6
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Сегодня, 21 января, Андреева обыграла гречанку Марию Саккари. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:4. Соревнования в женском одиночном разряде проходят на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля.

Лучший результат Андреевой в карьере на ТБШ пришёлся на «Ролан Гаррос» — 2024. Тогда она дошла до полуфинала. Первую же победу на мэйджоре россиянка одержала на «Ролан Гаррос» — 2023 в возрасте 16 лет.

