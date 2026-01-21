Андреева — самый молодой игрок, который три раза подряд вышел в третий круг АО с 2007 года
Поделиться
18-летняя россиянка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой, которой удалось три раза подряд выйти в третий круг Открытого чемпионата Австралии с 2007 года. В 2007 году данного достижения удалось добиться чешской спортсменке Николь Вайдишовой.
Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 11:10 МСК
53
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
7
Мирра Андреева
М. Андреева
Сегодня, 21 января, Андреева обыграла гречанку Марию Саккари. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:4. Соревнования в женском одиночном разряде проходят на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля.
Лучший результат Андреевой в карьере на ТБШ пришёлся на «Ролан Гаррос» — 2024. Тогда она дошла до полуфинала. Первую же победу на мэйджоре россиянка одержала на «Ролан Гаррос» — 2023 в возрасте 16 лет.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 января 2026
-
18:59
-
18:54
-
18:52
-
18:39
-
18:37
-
18:31
-
18:04
-
18:00
-
18:00
-
17:47
-
17:30
-
17:26
-
16:47
-
16:38
-
16:35
-
16:31
-
16:17
-
16:07
-
16:04
-
15:53
-
15:51
-
15:41
-
15:33
-
15:25
-
15:14
-
15:05
-
14:50
-
14:45
-
14:45
-
14:40
-
14:12
-
14:09
-
14:07
-
14:00
-
13:40