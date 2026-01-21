Янник Синнер — Джеймс Дакворт: во сколько начало, где смотреть матч AO-2026
Завтра, 22 января, в Мельбурне пройдёт встреча второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 между второй ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и представителем Австралии Джеймсом Даквортом, занимающим в рейтинге ATP 88-ю строчку. Матч начнётся не ранее 11:00 мск.
Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 11:00 МСК
88
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Следить за играми Australian Open — 2026 можно на на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Янник Синнер является действующим чемпионом турнира. В прошлогоднем финале он одолел представителя Германии Александра Зверева.
