«Сработали дуэтом». Кузнецова — о победах Медведева и Рублёва на Australian Open — 2026

«Сработали дуэтом». Кузнецова — о победах Медведева и Рублёва на Australian Open — 2026
Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова высказалась о победах российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва во втором круге Australian Open — 2026.

Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 04:50 МСК
Даниил Медведев
12
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 9 		6 6 6
7 11 		3 4 2
             
Кентен Алис
83
Франция
Кентен Алис
К. Алис
Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 03:45 МСК
Жайме Фария
151
Португалия
Жайме Фария
Ж. Фария
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		3 6 5
6 		6 4 7
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Даня и Андрей снова сработали дуэтом: в понедельник оба победили в трёх сетах, сегодня прошли очередных соперников – француза Алиса и португальца Фарию в четырёх. После победы Даня даже на камере написал: «Не пять сетов», намекая, видимо, на то, что их удалось избежать. Дальше в соперниках у Медведева – Фучович, у Рублёва – Серундоло», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является итальянец Янник Синнер. В финале турнира прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Мирра и Бублик — в 3-м круге AO! Медведев, Рублёв, Соболенко тоже победили. Как это было
Мирра и Бублик — в 3-м круге AO! Медведев, Рублёв, Соболенко тоже победили. Как это было
