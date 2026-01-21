«Сработали дуэтом». Кузнецова — о победах Медведева и Рублёва на Australian Open — 2026

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова высказалась о победах российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва во втором круге Australian Open — 2026.
«Даня и Андрей снова сработали дуэтом: в понедельник оба победили в трёх сетах, сегодня прошли очередных соперников – француза Алиса и португальца Фарию в четырёх. После победы Даня даже на камере написал: «Не пять сетов», намекая, видимо, на то, что их удалось избежать. Дальше в соперниках у Медведева – Фучович, у Рублёва – Серундоло», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.
Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является итальянец Янник Синнер. В финале турнира прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.
