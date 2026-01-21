Скидки
Кузнецова — о победе Андреевой: ни на минуту не дала усомниться в своём превосходстве

Комментарии

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова отреагировала на выход седьмой ракетки мира 18-летней российской теннисистки Мирры Андреевой в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2026. Во втором круге она одержала победу над гречанкой Марией Саккари (53-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:0, 6:4.

Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 11:10 МСК
Мария Саккари
53
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		4
6 		6
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Браво, Мирра, классная победа над Марией Саккари. Ни на минуту не дала усомниться в своём превосходстве, чуть потеряла концентрацию после восьми выигранных геймов на старте, но победила в итоге уверенно! Две очень непростые соперницы на старте пройдены, да ещё и с «баранкой» для каждой, фантастика!» — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

За выход в 1/8 финала Australian Open Мирра Андреева поборется с румынской теннисисткой Еленой-Габриэлой Русе.

