Кузнецова — о победе Андреевой: ни на минуту не дала усомниться в своём превосходстве

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова отреагировала на выход седьмой ракетки мира 18-летней российской теннисистки Мирры Андреевой в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2026. Во втором круге она одержала победу над гречанкой Марией Саккари (53-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:0, 6:4.
«Браво, Мирра, классная победа над Марией Саккари. Ни на минуту не дала усомниться в своём превосходстве, чуть потеряла концентрацию после восьми выигранных геймов на старте, но победила в итоге уверенно! Две очень непростые соперницы на старте пройдены, да ещё и с «баранкой» для каждой, фантастика!» — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.
За выход в 1/8 финала Australian Open Мирра Андреева поборется с румынской теннисисткой Еленой-Габриэлой Русе.
