Елена Рыбакина — Варвара Грачёва: во сколько начало, где смотреть матч AO-2026

Завтра, 22 января, в Мельбурне пройдёт встреча второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 между пятой ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и французской теннисисткой Варварой Грачёвой, занимающей в рейтинге WTA 77-ю строчку. Матч начнётся не ранее 13:00 мск.

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (нынешняя вторая ракетка мира) и представительница США Мэдисон Киз.