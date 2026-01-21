Скидки
Елена Рыбакина — Варвара Грачёва: во сколько начало, где смотреть матч AO-2026

Завтра, 22 января, в Мельбурне пройдёт встреча второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 между пятой ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и французской теннисисткой Варварой Грачёвой, занимающей в рейтинге WTA 77-ю строчку. Матч начнётся не ранее 13:00 мск.

Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 13:00 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Варвара Грачёва
77
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (нынешняя вторая ракетка мира) и представительница США Мэдисон Киз.

Календарь Australian Open -- 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open -- 2026 в женском одиночном разряде
