«Не было предложений». Мирра Андреева ответила на вопрос о смене гражданства

«Не было предложений». Мирра Андреева ответила на вопрос о смене гражданства
Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что не задумывалась о смене спортивного гражданства.

— Многие российские теннисисты сменили гражданство за последний год или около того. Что вы думаете об этом? Рассматривали ли вы когда-нибудь такое решение для себя?
— Я даже не думала об этом. Знаю, например, что Даша Касаткина сменила гражданство. Многие теннисисты перешли играть за другие страны, но пока я просто буду играть так, как есть. У меня не было никаких предложений или чего-то подобного.

— Добавляет ли давления игра за страну без флага? Бывают ли моменты, когда вы хотите не представлять страну, где всё так политизировано?
— Нет, мне это не добавляет давления. Я просто делаю своё дело на корте и фокусируюсь на том, как улучшиться в качестве теннисистки, — сказала Андреева на пресс-конференции.

